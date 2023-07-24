На Кабардино-Балкарию надвигаются ливни с грозой

Опубликовано: 12:58, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР пройдут ливни с градом, сопровождающиеся сильным ветром. Такая погода продлится в республике до конца завтрашнего дня.

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

В течение сегодняшнего дня и до 25 июля включительно в КБР будут идти грозовые ливни с градом. Скорость ветра составит 25 метров в секунду.

"На реках прогнозируется подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема"

– МЧС КБР

В ведомстве напоминают, что непогода может привести к подтоплениям и ДТП, а также повредить ЛЭП и сельскохозяйственные культуры.