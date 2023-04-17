На Ингушетию надвигаются заморозки

Опубликовано: 12:25, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Во вторник и среду в регионе ожидается минусовая температура, возможен град.

В ближайшие два дня в Ингушетии ожидаются заморозки. Об этом сказано в сообщении, распространенном центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по республике.

Там отметили, что похолодание придет в регион 18 и 19 апреля. В эти дни температура местами составит до минус 4 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике объявили штормовое предупреждение.

В ведомстве настоятельно рекомендуют местным жителям не выходить на улицу во время града, а также не приближаться к окнам. Кроме того, там напомнили, что град как правило сопровождается грозой, поэтому не стоит пользоваться и электроприборами.

Тем же, кого непогода застала на улице, следует укрываться в надежных местах. Деревья для этой роли не подойдут, уточнили в МЧС.