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На границе Грузии и Турции задержали незаконных торговцев золотом

На границе Грузии и Турции задержали незаконных торговцев золотом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинская таможня задержала на границе с Турцией граждан, пытавшихся незаконно провезти золото. Продукция, стоимость которой превышает десятки тысяч долларов, была обнаружена с помощью рентгена-сканера.

На границе Грузии и Турции задержана группа лиц, пытавшая незаконно провести золото. Об этом сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.

Случай произошел на ТПП "Сарпи".

Согласно информации, таможенники осмотрели трех граждан Грузии с помощью рентгена-сканера и обнаружили примерно 1,4 кг ювелирных изделий. Их общая стоимость превышала $50,5 тыс.

Материалы дела переданы в следственную службу министерства.

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