На границе Грузии и Турции задержали незаконных торговцев золотом

Опубликовано: 18:58, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинская таможня задержала на границе с Турцией граждан, пытавшихся незаконно провезти золото. Продукция, стоимость которой превышает десятки тысяч долларов, была обнаружена с помощью рентгена-сканера.

На границе Грузии и Турции задержана группа лиц, пытавшая незаконно провести золото. Об этом сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.

Случай произошел на ТПП "Сарпи".

Согласно информации, таможенники осмотрели трех граждан Грузии с помощью рентгена-сканера и обнаружили примерно 1,4 кг ювелирных изделий. Их общая стоимость превышала $50,5 тыс.

Материалы дела переданы в следственную службу министерства.