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На границе Азербайджана и Армении снова стреляли

На границе Азербайджана и Армении снова стреляли
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские боевики и ВС РА минувшей ночью снова подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных. Солдатами армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

Минувшей ночью с 21:25 17 июля до 00:15 18 июля подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении районов Горус и Девели, подвергали с перерывами огню позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

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