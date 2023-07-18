На границе Азербайджана и Армении снова стреляли

Армянские боевики и ВС РА минувшей ночью снова подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных. Солдатами армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.
Минувшей ночью с 21:25 17 июля до 00:15 18 июля подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении районов Горус и Девели, подвергали с перерывами огню позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.