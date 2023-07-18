На границе Азербайджана и Армении снова стреляли

Опубликовано: 8:29, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики и ВС РА минувшей ночью снова подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных. Солдатами армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

Минувшей ночью с 21:25 17 июля до 00:15 18 июля подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении районов Горус и Девели, подвергали с перерывами огню позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.