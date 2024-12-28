На границе Афганистана и Пакистана начались боестолкновения - СМИ

В четверг в провинции Гильменд на юге Афганистана у границы с Пакистаном произошли вооруженные столкновения, сообщает Al Arabiya. Причиной стало строительство пакистанской стороной КПП на границе.

Между Афганистаном и Пакистаном 29 мая начались боевые столкновения в спорном районе на границе, информирует телеканал Al Arabiya.

Столкновения между талибами и пакистанскими военными зафиксированы на юге Афганистана в спорном районе Бахрамча провинции Гильменд.

"На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд"

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На фоне обострения ситуации Афганистан и Пакистан закрыли границу для транспорта.