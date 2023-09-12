На Эльбрусе турист упал с высоты более 5 тыс метров

Опубликовано: 21:05, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Со скалы на Эльбрусе сорвался турист, входивший в состав группы из 9 человек. На момент трагедии они находились на высоте более 5 тыс метров.

На Эльбрусе погиб мужчина, совершавший восхождение в составе незарегистрированный группы из 9 человек. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"В 13.15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус турист 1983 года рождения из Республики Беларусь, находившийся в составе незарегистрированной группы, предположительно, из девяти человек"

– МЧС КБР

В ведомстве отметили, что турист сорвался с горы, находясь на высоте 5,4 тыс метров. Он погиб на месте.

Спасатели эвакуировали тело мужчины.