РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Эльбрусе собрали несколько десятков тонн мусора

На Эльбрусе собрали несколько десятков тонн мусора
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Волонтеры собрали на склонах Эльбруса несколько десятков тонн мусора. Акция прошла в рамках экологического фестиваля" Чистая гора".

В минувшие выходные волонтеры собрали на курорте "Эльбрус" свыше 20 тонн мусора. Об этом сообщили в АО "Кавказ.РФ".

Сбор мусора был организован в рамках экологического фестиваля "Чистая гора.

"Регистрация на сайте превысила тысячу человек, в субботнике приняло участие более 800 волонтеров из различных уголков страны - Камчатки, Сыктывкара, Республики Тыва, Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы, а также жители регионов Северного Кавказа"

– пресс-служба

По словам организаторов, до акции, которая состоялась в минувшую субботу, за три дня было собрано около 60 тонн мусора.

Спуск с Эльбруса стал последним для кубанского гида

Спуск с Эльбруса стал последним для кубанского гида

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
885 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version