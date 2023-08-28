На Эльбрусе собрали несколько десятков тонн мусора

Опубликовано: 12:47, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Волонтеры собрали на склонах Эльбруса несколько десятков тонн мусора. Акция прошла в рамках экологического фестиваля" Чистая гора".

В минувшие выходные волонтеры собрали на курорте "Эльбрус" свыше 20 тонн мусора. Об этом сообщили в АО "Кавказ.РФ".

Сбор мусора был организован в рамках экологического фестиваля "Чистая гора.

"Регистрация на сайте превысила тысячу человек, в субботнике приняло участие более 800 волонтеров из различных уголков страны - Камчатки, Сыктывкара, Республики Тыва, Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы, а также жители регионов Северного Кавказа"

– пресс-служба

По словам организаторов, до акции, которая состоялась в минувшую субботу, за три дня было собрано около 60 тонн мусора.