Вестник Кавказа

На Ближнем Востоке откроется еще одно посольство Армении

Флаг Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Армении намерены обзавестись новым посольством на Ближнем Востоке. Правительство республики уже выделило МИД средства на его открытие.

Армения собирается открыть еще одно посольство на Ближнем Востоке. Об этом сообщает местная пресса.

Новое диппредставительство появится в Омане. Для этого правительство Армении выделило МИД из резервного фонда почти 52 млн драмов (около $134 тыс).

В обосновании сказано, что дружеские отношения двух стран в последние годы были активными. Имеется потенциал для взаимодействия в различных сферах, включая торговлю, грузоперевозки, авиасообщение, культуру, науку, IT-технологии.

Согласно проекту, посольство будет работать в Маскате.

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