Мужчину приговорили к колонии за торговлю сильнодействующими веществами на Ставрополье

Житель Ставрополья ближайшие 5 лет проведет в колонии. Его признали виновным в организации преступного сообщества, которое специализировалось на обороте сильнодействующих средств.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих средств. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.

"Установлено, что злоумышленник организовал преступное сообщество, которое специализировалось на незаконном обороте сильнодействующих веществ на территории края"

– пресс-служба управления

На складе мужчины было найдено свыше 3 тыс пачек психотропного препарата "лирика" и более 1 тыс флаконов глазных капель "тропикамид". У него дома правоохранители обнаружили свыше 10 млн рублей.

По данному факту завели уголовное дело. Злоумышленника признали виновным и назначили ему наказание в виде 5 лет колонии строгого режима.

Ранее четырех участников данного преступного сообщества приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет.