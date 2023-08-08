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Мусор дважды вспыхивал в Краснодаре

Мусор дважды вспыхивал в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жаркая погода повышает риск возгораний. Эта истина подтвердилась сегодня в Краснодаре, где одновременно на двух участках загорался мусор.

Сегодня столбики термометров кубанской столицы взяли уровень в +36 градусов, что привело к возгоранию мусора на открытой территории. По данным Главка МЧС РФ по региону, одновременно вспыхнули два участка.

"Поступило сообщение о пожаре, по адресу: г. Краснодар, р-н ул. Новороссийская. В 15:07 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание мусора на открытой территории, 2 очага возгорания по 450 кв. м каждый"

– ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Уточняется, что в настоящее время возгорание на обоих участках локализовано.

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