Мусор дважды вспыхивал в Краснодаре

Опубликовано: 19:25, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жаркая погода повышает риск возгораний. Эта истина подтвердилась сегодня в Краснодаре, где одновременно на двух участках загорался мусор.

Сегодня столбики термометров кубанской столицы взяли уровень в +36 градусов, что привело к возгоранию мусора на открытой территории. По данным Главка МЧС РФ по региону, одновременно вспыхнули два участка.

"Поступило сообщение о пожаре, по адресу: г. Краснодар, р-н ул. Новороссийская. В 15:07 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание мусора на открытой территории, 2 очага возгорания по 450 кв. м каждый"

– ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Уточняется, что в настоящее время возгорание на обоих участках локализовано.