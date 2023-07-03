Москву ждут солнечные ливни

В Москве прогнозируется переменная облачность и до 25 градусов тепла. Возможны дожди.
Гидрометцентр России поделился прогнозом, согласно которому сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.
Столбики столичных термометров будут подниматься от 23 до 25 градусов тепла, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до плюс 12 градусов.
Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/c, местами порывами до 15 м/c, атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.
В Московской области может быть на один градус теплее – до плюс 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.