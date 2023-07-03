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Москву ждут солнечные ливни

Москву ждут солнечные ливни
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве прогнозируется переменная облачность и до 25 градусов тепла. Возможны дожди.

Гидрометцентр России поделился прогнозом, согласно которому сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Столбики столичных термометров будут подниматься от 23 до 25 градусов тепла, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до плюс 12 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/c, местами порывами до 15 м/c, атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Московской области может быть на один градус теплее – до плюс 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

Жара 30 градусов придет в Москву к выходным

Жара 30 градусов придет в Москву к выходным

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