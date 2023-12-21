Москву ждут обложные снегопады

Синоптики предупредили, что на фоне резких перепадов температуры столичный регион окажется во власти снежной стихии. Прогнозируется, что сугробы вырастут на 10 см, таким образом, их высота составит 44-54 см.
«В ночь на четверг, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно, температура воздуха в Москве понизится до минус 15-18 градусов, в Подмосковье - до минус 15-20 [градусов] мороза. Днем скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака. После полудня, примерно с 13-14 часов зарядят обложные снегопады, которые будут идти сутки»
– ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в этот день, возможно, будет установлен суточный рекорд по осадком для 18 января. Кроме того, прогнозируется усиление ветра, метель, и, как следствие сильное ухудшение видимости. Автолюбителям лучше пересесть на наземный транспорт, а пешеходам стоит быть особенно внимательными при переходе автодорог.