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Москву ждет жаркая пятница

Москву ждет жаркая пятница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пятница подарит москвичам и гостям столицы долгожданную летнюю жару. Столбики термометров будут подниматься до +29 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня столбики термометров в Москве будут подниматься до плюс 29 градусов, осадков не ожидается. Ночью прохладнее – до плюс 12 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Москва встанет в пробках с 16.00

Москва встанет в пробках с 16.00

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