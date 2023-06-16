Москву ждет жаркая пятница

Опубликовано: 6:54, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятница подарит москвичам и гостям столицы долгожданную летнюю жару. Столбики термометров будут подниматься до +29 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня столбики термометров в Москве будут подниматься до плюс 29 градусов, осадков не ожидается. Ночью прохладнее – до плюс 12 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.