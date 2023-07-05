Москву ждет послеполуденная гроза

Москвичей ждут дожди и грозы. Непогода придет в столичный регион после полудня и задержится до вечера.
Синоптики предупредили москвичей о приближении дождей с грозами. Ожидается, что столица окажется во власти стихии после полудня.
"По прогнозам синоптиков, сегодня с 12:00 и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с"
– комплекса городского хозяйства столицы
В этой связи жителей и гостей столицы просят быть внимательными и не урываться под деревьями и парковать под ними автомобили.
Водителей просят снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин.