РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Москву ждет послеполуденная гроза

Москву ждет послеполуденная гроза
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москвичей ждут дожди и грозы. Непогода придет в столичный регион после полудня и задержится до вечера.

Синоптики предупредили москвичей о приближении дождей с грозами. Ожидается, что столица окажется во власти стихии после полудня.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 12:00 и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с"

– комплекса городского хозяйства столицы

В этой связи жителей и гостей столицы просят быть внимательными и не урываться под деревьями и парковать под ними автомобили.

Водителей просят снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин.

Правила поведения при грозе. Как не привлечь молнию?

Правила поведения при грозе. Как не привлечь молнию?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1125 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version