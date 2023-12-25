Москву начал заметать исторический снегопад

В Москве начался «исторический» снегопад. Ранее сообщалось о том, что сегодняшний снегопад может поставить рекорд для 18 января за все время наблюдений.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, к вечеру видимость в столичном регионе упадет до двухсот метров. В этой связи водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными.

«Сейчас начинается очень тяжелая погода, как для наземного, так и для воздушного транспорта. Средняя скорость ветра составляет 7-12 м в секунду с очень большими порывами до 15-20 м в секунду, к вечеру видимость ухудшится до 200-400 м»

– Роман Вильфанд.

Также он напомнил, что в регион приходит потепление – сегодняшние минусовые температуры в пятницу сменятся оттепелью.

«К снегу прибавится мокрый снег, в первой половине ночи снег в кристаллическом виде, заносы на дорогах, метель. Ближе к утру начнется мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, на деревья и подтаивание этого мокрого снега - появится гололедица»

– Роман Вильфанд.

По словам синоптика, снежный покров подрастет еще сантиметров на десять-пятнадцать.