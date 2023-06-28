Москвичи смогут отдохнуть от жары в среду

Опубликовано: 6:33, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве сегодня будет до 22 градусов тепла, есть вероятность небольшого дождя. Завтра дождей станет больше.

О погоде в среду в Москве и Подмосковье рассказали специалисты, сильной жары не предвидится.

"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/c"

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление незначительно ниже нормы - 743 мм ртутного столба. В столичный регион приходит дождевой фронт, в четверг давление опустится еще, а погода будет дождливой.