Вестник Кавказа

Москвичей предупредили об опасной ситуации на дорогах

Москвичей предупредили об опасной ситуации на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предупреждение о гололедице в российской столице будет действовать до утра. Из-за нынешней погоды на крышах зданий образуются сосульки, местами возможен сход снега.

В Москве из-за гололедицы продлили действие "желтого" уровня погодной опасности. Об этом информирует Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна"

– пресс-служба учреждения

Там подчеркнули, что предупреждение будет действовать до завтрашнего утра.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней в городе будет облачная погода с дождем и снегом.

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