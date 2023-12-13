Москвичей предупредили об опасной ситуации на дорогах

Предупреждение о гололедице в российской столице будет действовать до утра. Из-за нынешней погоды на крышах зданий образуются сосульки, местами возможен сход снега.
В Москве из-за гололедицы продлили действие "желтого" уровня погодной опасности. Об этом информирует Гидрометцентр.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна"
– пресс-служба учреждения
Там подчеркнули, что предупреждение будет действовать до завтрашнего утра.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней в городе будет облачная погода с дождем и снегом.
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