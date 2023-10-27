Москвичам пообещали сугробы

Конец ноября отметится в Москве не только устойчивым снежным покровом, но и сугробами. К понедельнику они вырастут до 15 см.

В четверг столичный регион накроет обложной снегопад. В выходные в Москве вырастут сугробы высотой до 10 см.

«Завтра, в четверг, после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего к вечеру сформируется снежный покров в 2-3 см, который в пятницу подрастет уже до 8 см, а в выходные высота сугробов составит 8-10 см»

– ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

По словам синоптика, такое явление для начала декабря абсолютно нормально.

В понедельник не исключен ледяной дождь, а сугробы вырастут еще на пять сантиметров.