Москва встала в 9-балльных пробках после снегопада

Снегопад спровоцировал 18 января серьезные проблемы транспортного характера в российской столице. Самые большие заторы в настоящее время зафиксированы в центре, а также на ТТК и МКАД.

В четверг вечером пробки в Москве достигли 9 баллов, свидетельствует сервис "Яндекс.Карты".

Самые большие заторы зафиксированы в центре столицы. В пробках стоит Садовое кольцо, а также 5 набережных – Кадашевская, Кремлевская, Москворецкая, Садовническая и Софийская.

Серьезные затруднения наблюдаются на северо-западном участке МКАД, а также на Третьем транспортном кольце, особенно на севере, северо-западе и юго-западе.

Помимо этого, заторы ждут водителей на Бульварном кольце - на Никитском, Петровском и Тверском бульварах, а также на Большой Никитской улице, на Тверской, Неглинной, Воздвиженке и Большой Лубянке.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за непогоды поездки в такси в городе подорожали в два раза.