Опубликовано: 6:39, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве сегодня ожидается чрезвычайно теплая и сухая весенняя погода. Температура воздуха поднимется до плюс 19.

Днем 12 апреля в Москве и области будет тепло, синоптики ожидают, что воздух прогреется до 17-19 градусов.

Осадков в столичном регионе в среду не будет, как и сильного ветра, он будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Прогнозируется переменная облачность и высокая температура: в Москве плюс 17-19, в Московской области плюс 14-19, информирует Гидрометцентр.

В ночные часы воздух остынет до 1 градуса тепла.

В середине дня атмосферное давление окажется близким к норме и составит 749 мм ртутного столба.

Отметим, что накануне в столице был зафиксирован самый теплый день с начала года, когда температура воздуха превысила 15 градусов. В среду этот рекорд будет перебит. Из сообщений синоптиков следует, что Пасха в Москве будет также теплой.