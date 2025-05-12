Москва стремится полностью раскрыть потенциал отношений с Баку – Захарова

Российская сторона стремится исчерпывающе раскрыть потенциал отношений с Азербайджаном на базе Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной три года назад.

РФ работает над полным раскрытием российско-азербайджанских отношений, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что отношения Москва-Баку реализуются на основе подписанной президентами в феврале 2022 года декларации о союзническом взаимодействии.

"Наша сторона настроена на последовательное раскрытие всего потенциала этого ключевого для двусторонних отношений документа, на решение всех возникающих вопросов на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе"

– Мария Захарова

Официальный представитель МИД России напомнила, что Россия и Азербайджан реализуют "серию контактов", которые протекают на высоком уровне, и по линии правительств, и по линии министерств иностранных дел.

Она также напомнила о парадных расчетах ВС Азербайджана, которые прошли с парадом Победы по Красной площади 9 мая, чтобы, с одной стороны, разделить праздник Победы, а с другой – дополнить День Победы участием в параде и почтить память ветеранов, служивших в Красной Армии в различных республиках СССР, будучи этническими азербайджанцами.

Мария Захарова обратила внимание на единство народов России и Азербайджана, которые объединяет уважительное отношение к исторической памяти и которые считают невозможным утратить память о подвигах предков.

"А что касается графиков лидеров - во-первых, уже об этом говорили в администрации президента, а, во-вторых, разное бывает. Но просто не видеть очевидного тоже неправильно, несправедливо и, кстати говоря, очень опасно"

– Мария Захарова