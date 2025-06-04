Вестник Кавказа

Москва сообщила о выполнении стамбульских обещаний

Москва сообщила о выполнении стамбульских обещаний
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле сообщили, что Москва выполнила согласованные в Стамбуле обещания. Стороны достигли соглашения об обмене пленными по формуле 1000 на 1000.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия в полном объеме выполнила согласованные с украинской стороной в рамках стамбульских переговоров обязательства.

Пресс-секретарь президента отметил, что была проделана значительная работа по реализации достигнутых договоренностей, Москвы выполнила все обещания.

Напомним, Россия и Украина по итогам переговоров достигли соглашения об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Москва передала Киеву более 6 тыс тел погибших военных, получив в ответ 78 тел.

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