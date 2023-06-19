Москва прогреется до +25

Опубликовано: 6:45, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве ожидается плюс 25 градусов, дождей не прогнозируется. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Москве столбики термометров будут подниматься до плюс 25 градусов.

В ночь на вторник похолодает до плюс 11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.