Москва призвала Баку и Ереван к урегулированию в рамках Заявления 2020 года

МИД РФ: Москва готова содействовать выполнению положений трехсторонних соглашений в рамках урегулирования между Баку и Ереваном.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова оказать содействие в деле нормализации между Баку и Ереваном в рамках трехсторонних договоренностей 2020 и 2022 годах.

"Мы полагаем, что по этим направлениям и надо двигаться: подготовка мирного договора, разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, делимитация границ с последующей демаркацией, налаживание диалога между гражданскими обществами и парламентами Армении и Азербайджана"

– Михаил Галузин

По словам замглавы МИД РФ, Москва готова участвовать в процессе как одна из сторон соглашений. При этом, как подчеркивает Галузин, Россия готова оказать поддержку в любой форме, какая устроит Баку и Ереван.

Напомним, что Трехстороннее заявление было подписано лидерами России, Азербайджана, и Армении в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Документ завершил Карабахскую войну капитуляцией Армении.