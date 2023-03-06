Вестник Кавказа

Москва призвала Баку и Ереван к урегулированию в рамках Заявления 2020 года

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД РФ: Москва готова содействовать выполнению положений трехсторонних соглашений в рамках урегулирования между Баку и Ереваном.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова оказать содействие в деле нормализации между Баку и Ереваном в рамках трехсторонних договоренностей 2020 и 2022 годах.  

"Мы полагаем, что по этим направлениям и надо двигаться: подготовка мирного договора, разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, делимитация границ с последующей демаркацией, налаживание диалога между гражданскими обществами и парламентами Армении и Азербайджана"

– Михаил Галузин 

По словам замглавы МИД РФ, Москва готова участвовать в процессе как одна из сторон соглашений. При этом, как подчеркивает Галузин, Россия готова оказать поддержку в любой форме, какая устроит Баку и Ереван. 

Напомним, что Трехстороннее заявление было подписано лидерами России, Азербайджана, и Армении в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Документ завершил Карабахскую войну капитуляцией Армении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.