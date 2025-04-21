Москва примет бой мастеров UFC Тахира Абдуллаева и Олега Косинова

Россияне, которые придут на турнир Азербайджанский "Танк" Ural FC, который пройдет 14 июня в московском Международном центре бокса "Лужники", смогут увидеть сразу две зрелищных схватки.

Зрителей турнира Ural FC, который 14 июня примет московский Международный центр бокса "Лужники", ждут две незабываемых схватки: в главной из них померяются силами тяжеловесы - россиянин Антон Винников, получивший прозвище "КамАЗ" (16-5), и иранец Масуд Сафари (6-1-1).

В соглавном поединке турнира один из сильнейших представителей азербайджанских бойцов ММА Тахир Абдуллаев (15-3) по прозвищу "Танк" попробует победить российского полусредневеса Олега Косинова (14-6), передает Sputnik Азербайджан.

Тахир Абдуллаев на днях стал обладателем титула в UAE Warriors, нокаутировав непобедимого Шахбана Алхасова - родственника легендарного Хабиба Нурмагомедова.

Как пройдет поединок, увидим уже чуть больше, чем через три недели.