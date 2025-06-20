Вестник Кавказа

Москва ожидает ясности по третьему раунду переговоров с Киевом – Кремль

Москва ожидает ясности по третьему раунду переговоров с Киевом – Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили об ожидании ясности по третьему раунду переговоров России и Украины. Первые два раунда состоялись 16 мая и 2 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, когда состоится третий раунд российско-украинских переговоров.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Москва ожидает ясности по поводу переговоров с Киевом.

Песков подчеркнул, что в Кремле рассчитывают, что ясность появится в ближайшее время.

Напомним, прямые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая и 2 июня. Раунды прошли в Стамбуле.

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