Москва ожидает ясности по третьему раунду переговоров с Киевом – Кремль

В Кремле заявили об ожидании ясности по третьему раунду переговоров России и Украины. Первые два раунда состоялись 16 мая и 2 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, когда состоится третий раунд российско-украинских переговоров.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Москва ожидает ясности по поводу переговоров с Киевом.

Песков подчеркнул, что в Кремле рассчитывают, что ясность появится в ближайшее время.

Напомним, прямые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая и 2 июня. Раунды прошли в Стамбуле.