Москва отметит День России шквалистым ветром

Синоптики экстренно предупредили москвичей и гостей столицы о приближающейся непогоде. Согласно прогнозу, в столичный регион придут продолжительные ливни, а ветер усилится до 18 м/с.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 23:00 и до конца суток 12 июня в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, усиление ветра с порывами до 18 м/с. <...> Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили"
– Столичный комплекс городского хозяйства.
Напомним, что сильный дождь и усиление ветра могут повлечь за собой неприятные последствия, особенно на дорогах. Поэтому автолюбителей и пешеходов спасатели и представители дорожных служб призывают быть особенно внимательными и осторожными в этот период.