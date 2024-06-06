Вестник Кавказа

Москва отметит День России шквалистым ветром

Москва отметит День России шквалистым ветром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День России отметится в столичном регионе резким ухудшением погоды: начнутся ливни, усилится ветер. Спасатели призывают автолюбителей и пешеходов проявлять повышенное внимание на дорогах.

Синоптики экстренно предупредили москвичей и гостей столицы о приближающейся непогоде. Согласно прогнозу, в столичный регион придут продолжительные ливни, а ветер усилится до 18 м/с.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 23:00 и до конца суток 12 июня в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, усиление ветра с порывами до 18 м/с. <...> Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили"

– Столичный комплекс городского хозяйства.

Напомним, что сильный дождь и усиление ветра могут повлечь за собой неприятные последствия, особенно на дорогах. Поэтому автолюбителей и пешеходов спасатели и представители дорожных служб  призывают быть особенно внимательными и осторожными в этот период. 

 

 

 

 

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