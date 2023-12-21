Москва готовится к новому году дождем и мокрым снегом

Как и ожидалось, в столичном регионе будет тепло до +4 в Москве и до +5 по области. На дорогах гололедица. Атмосферное давление немного понижено - 737 мм рт.ст.

Последняя суббота года для москвичей и гостей столицы окажется сырой и пасмурной. Синоптики не исключат дождей и мокрого снега, на дорогах гололедицу.

Столбики термометров в Москве будут подниматься до +4 градусов, ночью похолодает до -2 градусов.

По области от нуля до +5 градусов, а ночью местами возможно похолодание до -5 градусов.