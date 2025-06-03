Москва благодарна Вашингтону за посредничество по Украине – Кремль

Соединенные Штаты не прекратили посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Россия благодарна им за это.

США продолжают посредничество в урегулировании украинского кризиса, за что Россия благодарна, заявил на официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"США продолжают прикладывать посреднические усилия по урегулированию, за что мы признательны Соединенным Штатам"

- Дмитрий Песков

Напомним, что Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели телефонный разговор 4 июня. Он состоялся после второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

Они оценили разговор как позитивный и продуктивный. Лидеры двух стран условились продолжать контакты по ситуации на Украине, как на высшем уровне, так и по другим каналам.