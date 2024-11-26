Вестник Кавказа

Многоэтажка горела в Ставрополе

Многоэтажка горела в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в жилом доме произошел в понедельник вечером в Ставрополе. Были эвакуированы несколько десятков человек. Сведений о том, пострадал ли кто при возгорании, нет.

Квартира в многоэтажном доме загорелась сегодня в Ставрополе, подробности озвучили в краевом МЧС.

Огненное ЧП случилось в кирпичном доме на проспекте Юности. Загорелась кухня в одной из квартир.

Сообщалось, что площадь пожара составила 10 "квадратов". Он быстро был локализован, а вскоре и полностью потушен.

Сначала в МЧС рассказали, что были эвакуирован 12 взрослых и два ребенка. Позже стало известно, что общее число эвакуированных выросло до 25-ти, в том числе семеро были спасены пожарными.

Данных о пострадавших нет.

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