Митинг в поддержку Эрдогана собрал 1,7 млн человек

В Стамбуле прошел митинг в поддержку президента Турции. Участниками акции стало около 1,7 млн человек.
Около 1,7 млн человек вышли на митинг в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Выборы главы государства назначены на 14 мая.
"По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 млн человек. Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решенным"
– Реджеп Тайип Эрдоган.
Митинг был организован возглавляемой им правящей Партией справедливости и развития.