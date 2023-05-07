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Митинг в поддержку Эрдогана собрал 1,7 млн человек

Вид на Галатскую башню
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Стамбуле прошел митинг в поддержку президента Турции. Участниками акции стало около 1,7 млн человек.

Около 1,7 млн человек вышли на митинг в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Выборы главы государства назначены на 14 мая.

"По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 млн человек. Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решенным"

– Реджеп Тайип Эрдоган.

Митинг был организован возглавляемой им правящей Партией справедливости и развития.

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