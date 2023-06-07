Армянский премьер Никол Пашинян, прибывший сегодня в Сочи, провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны поговорили о нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба правительства России.
В ходе встречи глава правительства Армении дал оценку трехсторонней встрече вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. По его словам, в ходе переговоров в Москве по разблокировке транспортных коммуникаций был достигнут весомый прогресс.
Далее он заявил, что Ереван готов открыть коммуникации, указанные в пункте 9 трехсторонних договоренностей руководителей трех государств.
"Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципов суверенности и юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят"
- Никол Пашинян
В свою очередь Мишустин отметил, что в соответствии трехсторонних заявлений Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна идет работа по разблокировке коммуникаций в регионе. Он добавил, что появление новых маршрутов отвечает интересам Южного Кавказа.
Кроме того, главы правительств России и Армении обсудили торгово-экономическое партнерство и инвестиционное сотрудничество.