Опубликовано: 18:38, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства РФ

Михаил Мишустин встретился Николом Пашиняном в Сочи. Премьеры затронули тему нормализации отношений Баку и Еревана. Пашинян оценил заседание трехсторонней комиссии в Москве.

Армянский премьер Никол Пашинян, прибывший сегодня в Сочи, провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны поговорили о нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба правительства России.

В ходе встречи глава правительства Армении дал оценку трехсторонней встрече вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. По его словам, в ходе переговоров в Москве по разблокировке транспортных коммуникаций был достигнут весомый прогресс.

Далее он заявил, что Ереван готов открыть коммуникации, указанные в пункте 9 трехсторонних договоренностей руководителей трех государств.

"Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципов суверенности и юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят"

- Никол Пашинян

В свою очередь Мишустин отметил, что в соответствии трехсторонних заявлений Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна идет работа по разблокировке коммуникаций в регионе. Он добавил, что появление новых маршрутов отвечает интересам Южного Кавказа.

Кроме того, главы правительств России и Армении обсудили торгово-экономическое партнерство и инвестиционное сотрудничество.