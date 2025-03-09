Мишустин посетит Кавказский инвестиционный форум

Глава российского правительства поучаствует в Кавказском инвестфоруме. Он стартовал в Минводах в минувшее воскресенье.
Премьер-министр России Михаил Мишустин будет участвовать в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ). Об этом информирует пресс-служба кабмин.
Глава правительства также проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.
В поездке премьера будут сопровождать вице-премьер Александр Новак, главы Минэкономразвития, Минтруда, Минздрава, Минтранса, Минпромторга, Минспорта, Минприроды, Минстроя и Минцифры.
Кавказский инвестиционный форум стартовал в Минводах 25 мая. Организатор форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Форум завершится 27 мая.