Вестник Кавказа

Мишустин посетит Кавказский инвестиционный форум

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Глава российского правительства поучаствует в Кавказском инвестфоруме. Он стартовал в Минводах в минувшее воскресенье.

Премьер-министр России Михаил Мишустин будет участвовать в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ). Об этом информирует пресс-служба кабмин.

Глава правительства также проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.

В поездке премьера будут сопровождать вице-премьер Александр Новак, главы Минэкономразвития, Минтруда, Минздрава, Минтранса, Минпромторга, Минспорта, Минприроды, Минстроя и Минцифры.

Кавказский инвестиционный форум стартовал в Минводах 25 мая. Организатор форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Форум завершится 27 мая.

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