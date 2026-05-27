Мирное соглашение Ирана и США почти готово к подписанию

NYT: Тегеран и Вашингтон близки к согласованию финальной версии мирного соглашения, который должен стать отправной точкой мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Проект мирного соглашения между Ираном и США находится на стадии финализации и почти готов к подписанию, передает The New York Times (NYT).

"Сейчас, по словам официальных лиц, участвующих в переговорах, обсуждается новый проект меморандума, который близок к одобрению обеими сторонами"

– NYT

Несмотря на продвижение дипломатического процесса, сохраняется много неясностей, отмечает издание. В частности, из-за переговоров через третьи страны нет понимания, работали ли стороны над одним документом или у Тегерана и Вашингтона будет по собственному проекту.

Также нет надежных сведений о том, кто может потенциально подписать соглашение со стороны Тегерана.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны приблизились к заключению сделки. При этом он отметил, что работа над меморандумом еще не завершена.