Минтранс РФ работает над продлением субсидий на авиаперевозки

Авиакомпании РФ принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты, а Минтранс РФ продолжает работу над продлением субсидий на полеты по РФ на летний сезон 2023 года, сообщили в транспортном ведомстве.
"В Минтрансе особо отметили, что продолжают работу над продлением данной меры поддержки на летний сезон 2023 года", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
"Помимо государственной поддержки авиакомпании также принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты",
- отмечает ведомство.
Большинство российских авиакомпаний в нынешнем летнем сезоне планируют сохранить действующую маршрутную сеть, а ряд перевозчиков готовы увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал: замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик сегодня на совещании Минэкономразвития сообщил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям, отметив, что такая ситуация скажется на количестве авиарейсов.