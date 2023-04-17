Минтранс РФ работает над продлением субсидий на авиаперевозки

Опубликовано: 20:47, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские авиакомпании не намерены повышать цены на авиабилеты, поскольку это грозит отрасли уменьшением количества авиаперевозок в высокий летний туристический сезон. Более того – они работают над увеличением спроса и формированием доступных цен для пассажиров.

Авиакомпании РФ принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты, а Минтранс РФ продолжает работу над продлением субсидий на полеты по РФ на летний сезон 2023 года, сообщили в транспортном ведомстве.

"В Минтрансе особо отметили, что продолжают работу над продлением данной меры поддержки на летний сезон 2023 года", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Помимо государственной поддержки авиакомпании также принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты",

- отмечает ведомство.

Большинство российских авиакомпаний в нынешнем летнем сезоне планируют сохранить действующую маршрутную сеть, а ряд перевозчиков готовы увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал: замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик сегодня на совещании Минэкономразвития сообщил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям, отметив, что такая ситуация скажется на количестве авиарейсов.