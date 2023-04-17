РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Минтранс РФ работает над продлением субсидий на авиаперевозки

Минтранс РФ работает над продлением субсидий на авиаперевозки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские авиакомпании не намерены повышать цены на авиабилеты, поскольку это грозит отрасли уменьшением количества авиаперевозок в высокий летний туристический сезон. Более того – они работают над увеличением спроса и формированием доступных цен для пассажиров.

Авиакомпании РФ принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты, а Минтранс РФ продолжает работу над продлением субсидий на полеты по РФ на летний сезон 2023 года, сообщили в транспортном ведомстве.

"В Минтрансе особо отметили, что продолжают работу над продлением данной меры поддержки на летний сезон 2023 года", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Помимо государственной поддержки авиакомпании также принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты",

- отмечает ведомство.

Большинство российских авиакомпаний в нынешнем летнем сезоне планируют сохранить действующую маршрутную сеть, а ряд перевозчиков готовы увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал: замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик сегодня на совещании Минэкономразвития сообщил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям, отметив, что такая ситуация скажется на количестве авиарейсов.

Россияне уже через год начнут летать на российских авиалайнерах

Россияне уже через год начнут летать на российских авиалайнерах

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1120 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version