Минобороны Азербайджана ответило на ложь СМИ Армении

Минобороны АР разоблачило очередную ложь армянской стороны. На этот раз ведомство опровергло данные о якобы обстреле Ханкенди.
Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа была распространена информация о том, что армия Азербайджана якобы обстреливает Ханкенди реактивной системой залпового огня «Град», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и «Лора».
В оборонном ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
«Мы категорически опровергаем эту информацию»
– Минобороны Азербайджана