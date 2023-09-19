Минобороны Азербайджана ответило на ложь СМИ Армении

Опубликовано: 23:44, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны АР разоблачило очередную ложь армянской стороны. На этот раз ведомство опровергло данные о якобы обстреле Ханкенди.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа была распространена информация о том, что армия Азербайджана якобы обстреливает Ханкенди реактивной системой залпового огня «Град», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и «Лора».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

«Мы категорически опровергаем эту информацию»

– Минобороны Азербайджана