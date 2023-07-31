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Министр иностранных дел Азербайджана отправился в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана отправился в Турцию
Байрамов отправился в Турцию с официальным визитом. Здесь он проведет встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов начал официальный визит в Турцию. Планируется, что здесь он проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Также у главы азербайджанского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с рядом высокопоставленных лиц Турции.  

Отметим, что отношения Азербайджана и Турции находятся на высоком уровне развития. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, после победы его страны в Отечественной войне отношения страны с Турцией вышли на новый – партнерский уровень.

Джейхун Байрамов отправился в Москву

Джейхун Байрамов отправился в Москву

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