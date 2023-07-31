Министр иностранных дел Азербайджана отправился в Турцию

Опубликовано: 8:42, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Байрамов отправился в Турцию с официальным визитом. Здесь он проведет встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов начал официальный визит в Турцию. Планируется, что здесь он проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Также у главы азербайджанского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с рядом высокопоставленных лиц Турции.

Отметим, что отношения Азербайджана и Турции находятся на высоком уровне развития. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, после победы его страны в Отечественной войне отношения страны с Турцией вышли на новый – партнерский уровень.