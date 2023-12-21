Вестник Кавказа

Минирование рынка на Ставрополье оказалось ложным

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© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье не подтвердилась информация о взрывчатке на рынке. Ранее сегодня там эвакуировали несколько тысяч человек.

В Ставропольском крае завершилась проверка рынка "Лира", на территории которого, как сообщалось ранее, может находиться взрывное устройство. Об этом рассказали в администрации Предгорного округа.

"Проверка закончена. Взрывных веществ не обнаружено"

– пресс-служба

Ранее сегодня поступило анонимное сообщение о взрывчатке на рынке. После этого с рынка были эвакуированы около 3 тыс человек.

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