Минирование рынка на Ставрополье оказалось ложным

На Ставрополье не подтвердилась информация о взрывчатке на рынке. Ранее сегодня там эвакуировали несколько тысяч человек.

В Ставропольском крае завершилась проверка рынка "Лира", на территории которого, как сообщалось ранее, может находиться взрывное устройство. Об этом рассказали в администрации Предгорного округа.

"Проверка закончена. Взрывных веществ не обнаружено"

– пресс-служба

Ранее сегодня поступило анонимное сообщение о взрывчатке на рынке. После этого с рынка были эвакуированы около 3 тыс человек.