Вестник Кавказа

В Минеральных Водах отремонтировали загс

загс в Минводах
© Фото: управление ЗАГС Ставропольского края
В загсе Минеральных вод закончился ремонт. Помещение полностью готово к проведению торжественных церемоний.

В Минеральных Водах после капитального ремонта открылся городской загс. После реконструкции помещение для регистрации браков стало более светлым и просторным.

«В Минеральных Водах после капитального ремонта открылся отдел ЗАГС. Он не ремонтировался с конца 80-х годов и сейчас изменился кардинально: стал светлым и уютным и снова готов встречать посетителей и проводить торжественные церемонии бракосочетания в обновленном интерьере»

– управление ЗАГС Ставропольского края.

Отмечается, что городской загс оборудован всем необходимым для проведения церемоний: от зоны для регистрации до зоны фотосессий.

Открытие обновленного городского загса в Минеральных Водах открывает новые возможности для проведения свадеб и других торжественных мероприятий.  В ближайшее время планируется благоустроить территорию, прилегающую к зданию загса.  

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