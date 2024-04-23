Михаил Брызгалов: У музыкальной культуры Азербайджана и России много точек пересечения

Мария Сидельникова

Сегодня в Баку на полях VI Всемирного форума по межкультурному диалогу подписано соглашение между Музеем музыки и Азербайджанским музеем музыкальной культуры. Подписавший документ с российской стороны директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказал "Вестнику Кавказа" о контактах с азербайджанскими коллегами.

- Каковы ваши впечатления от форума?

- Всегда с большим удовольствием принимаю участие в различных форумах в сфере культуры, в разных частях света. Но в Баку я почувствовал какую-то особую атмосферу. Все очень интересно, начиная от открытия, где президент Азербайджана говорил важные вещи, которые связаны не только с культурой, но вообще с современным миром. Посылы, инициативы Азербайджана, которые были озвучены Ильхамом Алиевым, во многом они нам близки.

Сегодня в Баку деятели культуры из разных стран говорили, казалось бы, каждый о своем, но в целом мы все говорили о том, насколько важна сегодня культурная дипломатия. Это отдельный жанр. Что мы, деятели культуры, можем сделать? Выступить, показать выставку, концерт - посредством культуры и искусства говорить о том, что культура всегда выше любой политики. Это очень важная часть. И когда все поймут это, мне кажется, все конфликты должны закончиться. Мы для этого и встречаемся, чтобы как можно большему числу людей объяснить это, рассказать о том, что сегодня неимоверные усилия деятелей культуры всех стран мира должны подвигнуть всех тех, кто занимается политикой, прислушаться к этому. Ну и вообще, культура спасет мир.

- В октябре прошлого года вы подписали с директором Международного центра мугама, народным артистом Азербайджана Мурадом Гусейновым меморандум о сотрудничестве для популяризации музыкальных традиций и наследия Азербайджана и России, а сегодня обновили соглашение с Музеем музыкальной культуры Азербайджана?

- Это очень важно. Мы партнеры и многолетние друзья. У нас прекрасные отношения. Я знаю не только директора музея, но и многих сотрудников. Я несколько лет не был в Баку, и когда вошел в музей сегодня, мы не только пожимали друг другу руки, мы обнимались. Близкие люди, которые очень давно не виделись. Многое изменилось в этом музее, он переехал в новое здание. Теперь он располагается в музейном центре: прекрасное месторасположение, светлое помещение, хорошая экспозиция. Сегодня я увидел очень много интересных вещей. Мы договорились о том, что пора быстро делать выставки, посвященные азербайджанским музыкантам, имена которых знают в России (Гаджибеков, Рашид Бейбутов, Бюльбюль, Полад Бюльбюльоглы…) и российских музыкантов, которые оказали влияние на музыкальную культуру Азербайджана. Мы сделаем это в ближайшее время.

В прошлом году мы отмечали юбилей, 125 лет Бюльбюля, делали большую выставку в нашем музее. До этого мы делали громадный вечер, посвященный мугаму, представляли несколько наших выставок. Сейчас повстречались, посмотрели друг другу в глаза, и поняли, что могли бы делать еще больше.

А соглашения приходится обновлять: жизнь вносит постоянные коррективы, и в документы нужно вносить коррективы, которые соответствуют сегодняшнему духу времени. Мы с удовольствием все это сделали. Для нас это была, с одной стороны, формальная, а с другой стороны, очень неформальная встреча, где мы еще раз заверили друг друга в наших партнерских отношениях. У музыкальной культуры Азербайджана и музыкальной культуры России есть столько точек пересечения, что мы должны все время рассказывать об этом людям людям.