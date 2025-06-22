МИД России осудил эскалацию на Ближнем и Среднем Востоке

Эскалация боевых действий на Ближнем и Среднем Востоке – не что иное, как обострение и без того взрывоопасной обстановки в регионе, заявили в МИД России.

Следствием нападения США и Израиля на Иран станут обострение и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, сообщил сегодня МИД России.

"Подрыв глобальной и региональной безопасности ведет к долгосрочным, максимально пагубным последствиям, в том числе для торгово-экономических связей, воздушных, морских и других коммуникаций, а также, не в последнюю очередь, для режима нераспространения"

- МИД РФ

Откровенные попытки сменить режим в ИРИ, которые "проталкивают" США и Израиль, - это посягательство на суверенитет страны, которые грубо нарушают Устав ООН, основополагающие нормы и принципы международного права, и им нужно немедленно положить конец.

Российское внешнеполитическое ведомство еще раз призвало прекратить вооруженную эскалацию и воздержаться от провокаций и риторики, чтобы вернуться к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности.

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя свои действия вынужденной необходимостью превентивных мер против ядерной программы Исламской Республики. Иран нанес ответные действия по территории Израиля, запустив беспилотники и ракеты.