МИД РФ призвал Францию учитывать интересы Азербайджана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила о том, что российская сторона приветствует все усилия, целю которых является нормализация азербайджано-армянских отношений. При этом данные усилия не должны дублировать или подрывать работу российской стороны в этом направлении.
«С другой стороны активность Франции на этом направлении нам хорошо известна, и что не менее важно, в рамках таких посреднических усилий, нужно в первую очередь учитывать позицию обеих сторон конфликта, то есть и Армении, и Азербайджана. И без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая и так достаточно разогрета не стоит. Это Альфа и Омега любого посредничества»
– Мария Захарова
Так дипломат ответила на вопрос о том, как МИД РФ относится к инициативе президента Франции активизировать свои посреднические усилия в конфликте между Баку и Ереваном.