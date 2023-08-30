МИД РФ призвал Францию учитывать интересы Азербайджана

Опубликовано: 16:59, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства призвала учитывать интересы Азербайджана при нормализации азербайджано-армянских отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила о том, что российская сторона приветствует все усилия, целю которых является нормализация азербайджано-армянских отношений. При этом данные усилия не должны дублировать или подрывать работу российской стороны в этом направлении.

«С другой стороны активность Франции на этом направлении нам хорошо известна, и что не менее важно, в рамках таких посреднических усилий, нужно в первую очередь учитывать позицию обеих сторон конфликта, то есть и Армении, и Азербайджана. И без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая и так достаточно разогрета не стоит. Это Альфа и Омега любого посредничества»

– Мария Захарова

Так дипломат ответила на вопрос о том, как МИД РФ относится к инициативе президента Франции активизировать свои посреднические усилия в конфликте между Баку и Ереваном.