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МИД РФ призвал Францию учитывать интересы Азербайджана

МИД РФ призвал Францию учитывать интересы Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства призвала учитывать интересы Азербайджана при нормализации азербайджано-армянских отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила о том, что российская сторона приветствует все усилия, целю которых является нормализация азербайджано-армянских отношений. При этом данные усилия не должны дублировать или подрывать работу российской стороны в этом направлении.  

«С другой стороны активность Франции на этом направлении нам хорошо известна, и что не менее важно, в рамках таких посреднических усилий, нужно в первую очередь учитывать позицию обеих сторон конфликта, то есть и Армении, и Азербайджана. И без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая и так достаточно разогрета не стоит. Это Альфа и Омега любого посредничества»

– Мария Захарова

Так дипломат ответила на вопрос о том, как МИД РФ относится к инициативе президента Франции активизировать свои посреднические усилия в конфликте между Баку и Ереваном.

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