МИД РФ нарушил союзническую Декларацию России и Азербайджана

Опубликовано: 11:44, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана прокомментировали сделанное накануне заявление МИД России. В Баку отметили, что разочарованы его содержимым

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на вчерашние заявление МИД России. В ведомстве подчеркнули, что его содержимое вызывает непонимание и разочарование, а также не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве двух стран.

"Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что Армения, оккупировавшая наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана. Напомним, что именно Азербайджан выдвинул пять основных принципов установления отношений с Арменией после 44-дневной Отечественной войны, предложение о заключении мирного договора, а также инициативу о делимитации границы и является автором всех исходных документов по этим направлениям. В настоящее время азербайджанская сторона предпринимает практические шаги в направлении продвижения мирного соглашения"

– МИД АР

В азербайджанской дипмиссии обратили внимание на то, что азербайджанская сторона первой сформулировала и представила основные принципы установления отношений с Арменией после Карабахской войны, а также является инициатором всех основополагающих документов по ряду вопросов, включая делимитацию границы.

"В настоящее время азербайджанская сторона предпринимает практические шаги в направлении продвижения мирного соглашения"

– министерство иностранных дел Азербайджана

Там также напомнили, что АР всегда демонстрировала верность трехсторонним заявлениям, свои подписи под которыми поставили лидеры трех стран.

"Тем не менее, с первого дня подписания упомянутого трехстороннего заявления армянская сторона не выполнила многие положения заявления, а российская сторона не обеспечила полное выполнение заявления в рамках своих обязательств. Несмотря на неоднократные предупреждения Азербайджана о незаконной деятельности с использованием Лачинской дороги, перевозке военных грузов и мин из Армении в Азербайджан, ротации незаконных воинских формирований, незаконном ввозе на территорию граждан третьих стран, ничего не было сделано для предотвращения этих действий"

– МИД Азербайджана

Во внешнеполитическом ведомстве также указали то, что КПП на Лачинской дороге, полностью соответствующий законодательству страны и международным нормам, был установлен, чтобы пресечь незаконную деятельность и обеспечить прозрачность.

"За последние несколько месяцев сотни жителей Армении были пропущены через этот контрольно-пропускной пункт в регулируемом и прозрачном порядке. Несмотря на это, армянская сторона по-прежнему не прекращала своих военных провокаций против Азербайджана. В этом контексте всем ясно, что нет никаких оснований для попыток политизировать создание ППП "Лачин", что является суверенным правом Азербайджана, и утверждений о напряженной гуманитарной ситуации в регионе"

– МИД АР

В заявлении также подчеркивается, что вопреки трехсторонним заявлениям часть армянских вооруженных сил все еще присутствует на азербайджанских территориях и не выведена оттуда.

"Наоборот, поддержка вооруженных сил Армении осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента. Наряду с этим известно, что беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой под разными предлогами затрудняется. Азербайджан заинтересован в обеспечении мира и спокойствия в регионе и продолжит свои усилия в этом направлении"

– внешнеполитическое ведомство Азербайджана