МИД РФ: Армения недружественно себя ведет по отношению к России

В МИД России заявили, что Москва не призывала к госперевороту в Армении. Там также добавили, что заявления о выводе российских войск из Звартноца носят недружественный характер.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания армянского премьера Никола Пашиняна, который заявлял, что Россия призывает к госперевороту в Армении.

Она подчеркнула, что данные претензии не имеют под собой никаких оснований, поскольку Москва никогда не призывала и даже не намекала на призыв к свержению действующей власти Армении.

"Российские официальные лица никогда не допускали даже намёка на призыв к свержению законно избранных властей. Причем подобный подход мы исповедуем и в отношении нынешних властей в Ереване и в отношении предыдущих властей. У нас есть официальные отношения"

- Мария Захарова

Кроме того, дипломат назвала недавние заявления главы армянского парламента Алена Симоняна по выводу российских военных из аэропорта Звартноц недружественным шагом со стороны Еревана. Пресс-секретарь МИД России отметила, что Москва не получала от руководства Армении никаких обращений на этот счет.

Помимо этого, она ответила на упреки Армении о невыполнении ОДКБ своего мандата. Захарова добавила, что они подобного рода поведение категорически неприемлемо.

"В сентябре 2022 года по просьбе Еревана была отправлена в приграничные районы оценочная миссия ОДКБ. Было принято решение о развертывании миссии. Не наша вина и не вина других членов ОДКБ, что это было отвергнуто. Ереван демонстративно решил пригласить псевдонаблюдателей из Евросоюза. Всем известные факты не оставляют сомнений в нулевой эффективности работы этих представителей. Армения при этом продолжает оставаться членом ОДКБ"

- Мария Захарова

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что Армения придет к пониманию того, что данные вопросы следует обсуждать в доверительном диалоге.