Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, которое он сделал по итогам встречи лидеров Азербайджана, Армении, Евросовета, Германии и Франции 1 июня.
Дипломат отметил, что пресс-релиз по итогам пятисторонней встречи в Кишиневе по традиции предоставил глава Евросовета Шарль Мишель, поскольку он является организатором брюссельского формата.
Однако, по его словам, сделанное позже французским лидером Макроном заявление о встрече глав Азербайджана, Армении, ЕС, Германии и Франции никак не отражает и искажает позицию сторон.
Гаджизаде добавил, что Макрону вести себя так не впервой, а его поведение никак положительно не влияет на нормализацию отношений между Баку и Ереваном.