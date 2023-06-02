Опубликовано: 10:41, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана прокомментировали заявление Эммануэля Макрона об итогах пятисторонней встречи в Кишиневе. Там заявили, что слова президента Франции не отражают позиции сторон.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, которое он сделал по итогам встречи лидеров Азербайджана, Армении, Евросовета, Германии и Франции 1 июня.

Дипломат отметил, что пресс-релиз по итогам пятисторонней встречи в Кишиневе по традиции предоставил глава Евросовета Шарль Мишель, поскольку он является организатором брюссельского формата.

Однако, по его словам, сделанное позже французским лидером Макроном заявление о встрече глав Азербайджана, Армении, ЕС, Германии и Франции никак не отражает и искажает позицию сторон.

Гаджизаде добавил, что Макрону вести себя так не впервой, а его поведение никак положительно не влияет на нормализацию отношений между Баку и Ереваном.