МИД Ирана отказал Гросси в посещении иранских ядерных объектов

Визит главы МАГАТЭ в Иране с целью инспекции иранских ядерных объектов не только бессмысленно - он даже может нести в себе злой умысел, сообщил глава иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи.

Иран не намерен предоставлять генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси возможность посетить поврежденные иранские ядерные объекты, написал сегодня в своем аккаунте в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Настойчивое стремление Рафаэля Гросси посетить объекты, подвергшиеся бомбардировкам, под предлогом гарантий безопасности бессмысленно и, возможно, даже несет в себе злой умысел. Иран оставляет за собой право принимать любые меры в защиту своих интересов, своего народа и своего суверенитета"

- Аббас Аракчи

Ранее мы писали о том, что иранский парламент 25 июня одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, а 26 июня его утвердил Совет стражей конституции: он вступает в силу и обязателен к исполнению, сообщил глава иранского внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, что представители Агентства смогут посещать Иран для проведения инспекций, но только с разрешения Высшего совета нацбезопасности ИРИ.