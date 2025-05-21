МИД Ирана назвал несерьезными попытки дипломатии США

Новые санкции США говорят об отсутствии серьезности Вашингтона в дипломатии – именно так расценил происходящее в день пятого раунда переговоров по иранской ядерной программе официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Введение США новых санкций против Ирана в канун пятого раунда непрямых переговоров с Вашингтоном говорит о несерьезном подходе к дипломатическим усилиям, заявил сегодня в одной из соцсетей официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Министерство иностранных дел Марко Рубио установило новый антирекорд в истории враждебной и незаконной политики США, распространив санкции на строительный сектор. Это злонамеренное, незаконное и бесчеловечное действие"

- Эсмаил Багаи

Своими многослойными иррациональными санкциями США неизменно пытались лишить каждого гражданина Ирана его базовых прав, и в этом контексте такие действия представляют собой преступление против человечности, отметил он, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Продолжающаяся враждебная санкционная политика Вашингтона не только ставит под сомнение искренность и готовность США к дипломатическому взаимодействию, но и лишь укрепляет убеждение иранского народа Ирана в том, что американские политики не остановятся ни перед чем, чтобы помешать развитию и прогрессу страны, заключил Багаи.