РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД Азербайджана призвал к деэскалации в Газе

МИД Азербайджана призвал к деэскалации в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан призвал к прекращению эскалации палестино-израильского конфликта. Согласно последним данным, в результате атаки ХАМАС на Израиль погибло, по меньшей мере, 200 человек.

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, в результате которого гибнут мирные жители.

«Наши соболезнования в связи с трагической гибелью многих мирных жителей как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы призываем к немедленной деэскалации ситуации»

– МИД Азербайджана

Напомним, что утром во вторник Израиль подвергся атаке радикального палестинского движения ХАМАС. Согласно последним данным, в результате нападения составило по меньшей мере 200 погибших и 1100 раненых. 

Азербайджан рядом с Израилем в трудные времена

Азербайджан рядом с Израилем в трудные времена

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1200 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version