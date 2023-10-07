МИД Азербайджана призвал к деэскалации в Газе

Опубликовано: 21:44, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан призвал к прекращению эскалации палестино-израильского конфликта. Согласно последним данным, в результате атаки ХАМАС на Израиль погибло, по меньшей мере, 200 человек.

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, в результате которого гибнут мирные жители.

«Наши соболезнования в связи с трагической гибелью многих мирных жителей как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы призываем к немедленной деэскалации ситуации»

– МИД Азербайджана

Напомним, что утром во вторник Израиль подвергся атаке радикального палестинского движения ХАМАС. Согласно последним данным, в результате нападения составило по меньшей мере 200 погибших и 1100 раненых.