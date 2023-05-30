МИД Азербайджана отверг очередные заявления Армении

Опубликовано: 8:31, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана прокомментировал очередное антиазербайджанское заявление армянского внешнеполитического ведомства, озвученное накануне.

Было бы хорошо, если бы Армения уважала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле, - говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана относительно антиазербайджанского заявления МИД Армении, сделанного накануне.

"Решительно отвергаем предвзятое и безосновательное заявление министерства иностранных дел Армении со ссылкой на мнения и призывы, высказанные президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Лачинском районе 28 мая 2023 года.

Это заявление армянской стороны, которая в течение 30 лет оккупировала территории Азербайджана, осуществила этническую чистку против азербайджанцев, разрушила города и села, является проявлением его неспособности переварить проведенные Азербайджаном восстановительные работы после освобождения этих территорий от оккупации, создание всех условий для возвращения в короткие сроки населения, изгнанного с этих территорий.

Создается впечатление, что Армения… стремится отвлечь внимание международного сообщества и прикрыть свои действия, такие как установка с целью предотвращения возвращения мирных жителей на эти территории более 2700 противопехотных мин и расстановка минных ловушек в домах при выводе войск из Лачина, оккупация которого была прекращена в соответствии с положениями Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Сознательное искажение МИД Армении призывов президента Азербайджанской Республики о необходимости уважения территориальной целостности и суверенитета, недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана и решительном предотвращении шагов, служащих содействию сепаратизму в регионе свидетельствует о том, что МИД Армении не извлек уроков из истории.

Смешно, что Армения, совершившая акт агрессии против Азербайджана в нарушение Устава ООН и норм и принципов международного права, и не прекратившая оккупацию, несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, утверждает, что Азербайджан угрожает использовать силу.

Совершенно безосновательно для страны, изгнавшей все азербайджанское население с родных земель не только с оккупированных азербайджанских территорий, но и из Армении, утверждать, что Азербайджан намерен провести "этническую чистку" армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Азербайджан намерен предпринять все необходимые шаги для реинтеграции местных армянских жителей.

Предотвращение утверждений и посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана является суверенным правом Азербайджана, и это соответствует нормам и принципам международного права. Противоречащие этому действия Армении и вмешательство в усилия Азербайджана по диалогу с армянскими жителями являются вмешательством во внутренние дела нашей страны и противоречат пафосным заявлениям Армении о "поддержке территориальной целостности и суверенитета".

Намерение готовиться к миру и стабильности в регионе измеряется не фальшивыми призывами и обещаниями, а реальными шагами. Всем известно, что это именно Азербайджан является стороной, первой предложившей основные принципы установления мира, первой выдвинувшей текст мирного договора, продвигающей усилия по открытию коммуникаций в регионе, способствующей установлению комиссии по делимитации и работе в этом направлении, и продвигающей меры укрепления доверия, такие как возвращение солдат, заблудившихся на границе.

Таким образом, было бы хорошо, если бы армянская сторона, вместо того, чтобы препятствовать усилиям по установлению мира и делать ложные и лживые заявления, уважала бы территориальную целостность и суверенитет нашей страны, в том числе Карабахского региона Азербайджана, не на словах, а на деле", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.