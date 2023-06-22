МИД Азербайджана отреагировал на слова Пашиняна о незаконном блокировании Лачинской дороги

Опубликовано: 18:50, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана опубликовал заявление после слов премьер-министра Армении о незаконном блокировании Лачинской дороги. В ведомстве назвали это заявление Никола Пашиняна абсурдным.

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о незаконном блокировании Лачинской дороги. В сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского МИД, подчеркивается, что это заявление главы армянского правительства абсурдно.

"Категорически отвергаем абсурдные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы блокировании Азербайджаном вопреки решению Международного суда ООН, Лачинской дороги, с которым он выступил на заседании правительства от 22 июня"

– заявили в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что именно провокация армянских военных, совершенная неделю назад, создала препятствия для безопасного перехода через погранично-пропускной пункт "Лачин" на границе двух стран, хотя азербайджанской стороной были созданы соответствующие условия для этого.

"Пропагандистские заявления армянской стороны о "гуманитарном кризисе" на территории не имеют под собой никаких оснований"

– говорится в комментарии МИД.

Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что вопрос диалога с армянским населением Карабахского региона и обеспечения их прав и безопасности является внутренним делом Азербайджана.

"Баку решительно настроен на принятие соответствующих необходимых мер, направленных на реинтеграцию армянских жителей Азербайджана, и адресованное им приглашение для обсуждения этих и других вопросов все еще в силе"

– сказано в тексте.